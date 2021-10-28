Москва, 28 октября, 2021, 15:10 — ИА Регнум. В Москве не установлено никаких надбавок врачам за госпитализированных с коронавирусом пациентов. Об этом ИА REGNUM заявили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы в ответ на запрос о стимулирующих и дополнительных выплатах на Станции скорой помощи в столице за каждого госпитализированного.

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»Установление каких-либо надбавок за госпитализированных пациентов на Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова не предусмотрено», — подчеркнули в департаменте.

Также уточняется, что заработная плата работникам Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова устанавливается трудовым договором в соответствии с Коллективным договором, Положением об оплате труда учреждения, иными локальными нормативными актами в соответствии с требованиями ТК РФ и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

Напомним, что работникам, участвующим в оказании медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в городе Москве, предусмотрены выплаты стимулирующего характера за счет федерального и регионального бюджетов. «Федеральные выплаты» устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 г. № 484, «региональные» — в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 6 апреля 2020 г. № 343-ПП «О дополнительных мерах материального стимулирования работников медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции или подозрением на новую коронавирусную инфекцию», — сказано на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.

Там же разъясняется, что в соответствии с Постановлением правительства Москвы № 343-ПП предусмотрено материальное поощрение в форме выплат, стимулирующее за особые условия труда и дополнительную нагрузку, работникам Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова», оказывающим скорую, в том числе скорую специализированную медицинскую помощь и неотложную медицинскую помощь, пациентам с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, и осуществляющим их медицинскую эвакуацию. Доплата врачам составляет 50 тыс. рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу — 30 тыс. рублей в месяц.