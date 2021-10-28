Москва, 28 октября, 2021, 14:54 — ИА Регнум. На результаты роста экономики России в сентябре 2021 года позитивно повлияло увеличение выпуска в добывающем секторе на фоне мирового энергокризиса, а также ускорение роста в обрабатывающей промышленности, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

Colleen Lane Рост экономики

«По данным Росстата, рост промпроизводства в сентябре составил 6,8% YoY, заметно превысив консенсус-прогноз Bloomberg (+4,6% YoY).

После периода стагнации/небольшого спада в июне — августе по отношению к предыдущему месяцу с устранением сезонного и календарного эффекта теперь вновь фиксируется рост (+1,7%), а по отношению к сентябрю «доковидного» 2019 г. рост ускорился до 3,2% против 0,4% в августе.

Данные Росстата косвенно подтверждают вышедший ранее отчет IHS Markit, основанный на опросах менеджеров производственных компаний, согласно которому после трех месяцев снижения деловой активности в сентябре состояние сектора «приблизилось к стабилизации на фоне возобновившегося роста производства и клиентского спроса».

В то же время ограничения в цепочках поставок и дефицит комплектующих приводят к сокращению выпуска в ряде производств, прежде всего, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, объём промышленного производства в России в сентябре 2021 года вырос на 3,5%.

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