Москва, , 19:29 — REGNUM Объём промышленного производства в России в сентябре вырос на 3,5% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении — на 6,8%. Об этом сообщает 27 октября Росстат.

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За период с января по сентябрь промпроизводство в стране выросло на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным Росстата, рост объёмов в годовом выражении в сентябре зафиксирован во всех четырёх секторах экономики, учитываемых при расчёте индекса промышленного производства.

В частности, добывающие отрасли показали рост на 9,5%, обрабатывающие производства — на 4,6%, энергетический сектор, тепло‑ и газоснабжение — на 9,1%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений — на 10,7%.

Рост промпроизводства в сравнении с периодом до начала пандемии (сентябрь 2021 года к сентябрю 2019 года) составил 3,2%. При этом обрабатывающие производства увеличили объёмы на 5,2%, энергетический сектор — на 5,5%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений — на 16,0%.