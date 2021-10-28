Подгорица, 28 октября, 2021, 14:48 — ИА Регнум. В Черногории 56,1 процента взрослого населения были вакцинированы первой дозой вакцины против коронавируса, а 52,8 процента были ревакцинированы, сообщает институт общественного здравоохранения.

Business.ua Вакцина

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Первую дозу вакцины получили 256 514 человек или 41,4 процента, а вторую — 241 841 человек или 38,9 процента от общей численности населения.

В Черногории 342 человека получили первую дозу вакцины за последние 24 часа, а 678 человек прошли ревакцинацию.

Третью дозу за последние 24 часа получили 743 человека, а всего 9426 человек.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая.