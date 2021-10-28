Вашингтон, 28 октября 2021, 14:26 — REGNUM Белоруссия совместно с Россией с помощью мигрантов осуществляют гибридную войну против Европейского союза, который еще не оправился от кризиса 2015 года, пишет Андреас Клут в статье, вышедшей 27 октября в Bloomberg.
Клут указал на то, что на протяжении многих месяцев белорусский президент Александр Лукашенко «забирал самолетами» беженцев из целого ряда ближневосточных государств, в том числе Ирак, Афганистана и Сирии, привозил их в республику, а затем «толпой гнал» в соседние страны, которые входят в ЕС — Латвию, Литву и Польшу.
В ответ на это Польша и страны Прибалтики начали возводить заборы с колючей проволокой, а также планируют построить постоянные стены на своих границах с Белоруссией, чем напоминают стремление Дональда Трампа отгородиться от Мексики. В частности, популистское правительство в Варшаве хочет, чтобы его считали жестким как в отношении миграции, так и в отношении Минска и Москвы. Варшава недавно заявила, что увеличит количество военнослужащих, патрулирующих белорусскую границу, до 10 тыс. человек.
Однако на этом действия Москвы и Минска не заканчиваются. Клут напомнил о том, что глава МИД Латвии указал на то, что Россия и Белоруссия также перевозят собственных граждан — «возможно, террористов» — через границу ЕС вместе с мигрантами.
Клут предупреждает, что Москва и Минск в своей «гибридной войне» на этом не остановятся. Так, уверен он, Россия уже «манипулирует» поставками газа в ЕС с целью усугубления нынешнего энергетического кризиса. Однако использование миграции в качестве оружия пересекает новую моральную черту. Другие автократы, такие как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, также пытались шантажировать ЕС с помощью беженцев, однако запуск международной логистической сети, которая доставляет людей из зон боевых действий в европейские леса, — это новая по своему вопиющему характеру низость.
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