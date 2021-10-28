Вашингтон, , 14:26 — REGNUM Белоруссия совместно с Россией с помощью мигрантов осуществляют гибридную войну против Европейского союза, который еще не оправился от кризиса 2015 года, пишет Андреас Клут в статье, вышедшей 27 октября в Bloomberg.

Клут указал на то, что на протяжении многих месяцев белорусский президент Александр Лукашенко «забирал самолетами» беженцев из целого ряда ближневосточных государств, в том числе Ирак, Афганистана и Сирии, привозил их в республику, а затем «толпой гнал» в соседние страны, которые входят в ЕС — Латвию, Литву и Польшу.

«Брошенные в темных и сырых лесах, эти мужчины, женщины и дети оказываются на нейтральной полосе между белорусскими военными и польскими или прибалтийскими войсками, пытающимися не позволить им попасть в свои страны. Приближается зима, а это значит, что многие их них замерзнут насмерть», — пишет Клут.

В ответ на это Польша и страны Прибалтики начали возводить заборы с колючей проволокой, а также планируют построить постоянные стены на своих границах с Белоруссией, чем напоминают стремление Дональда Трампа отгородиться от Мексики. В частности, популистское правительство в Варшаве хочет, чтобы его считали жестким как в отношении миграции, так и в отношении Минска и Москвы. Варшава недавно заявила, что увеличит количество военнослужащих, патрулирующих белорусскую границу, до 10 тыс. человек.

«Провоцируя подобную реакцию, Лукашенко своей циничной кампанией обнажает и обостряет целый ряд слабостей и конфликтов ЕС», — посетовал обозреватель. — Блок по-прежнему не оправился от травмы, нанесенной кризисом с беженцами 2015 года. Кроме того, он также оказался неспособным провести реформы своего миграционного законодательства, отчасти заявил сопротивления Польши».

Однако на этом действия Москвы и Минска не заканчиваются. Клут напомнил о том, что глава МИД Латвии указал на то, что Россия и Белоруссия также перевозят собственных граждан — «возможно, террористов» — через границу ЕС вместе с мигрантами.

«Предположительно, это агенты, намеревающиеся заниматься шпионажем и провокациями или иным образом дестабилизировать ситуацию. Иными словами, «зеленые человечки» сменили камуфляж», — выразил уверенность обозреватель, который назвал «несомненным» факт того, что российский и белорусский лидер применяют эту тактику.

«Они уже фактически объединили свои вооруженные силы, дислоцированные недалеко от границы ЕС и НАТО. Два сапога-пара с точки зрения идеологии, они уже давно думают об объединении своих государств», — продолжил Клут.

Клут предупреждает, что Москва и Минск в своей «гибридной войне» на этом не остановятся. Так, уверен он, Россия уже «манипулирует» поставками газа в ЕС с целью усугубления нынешнего энергетического кризиса. Однако использование миграции в качестве оружия пересекает новую моральную черту. Другие автократы, такие как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, также пытались шантажировать ЕС с помощью беженцев, однако запуск международной логистической сети, которая доставляет людей из зон боевых действий в европейские леса, — это новая по своему вопиющему характеру низость.

«Прежде всего, ЕС необходимо распространить санкции на все авиакомпании и другие операторы — в Белоруссии или где-либо еще — которые участвуют в этой торговле людьми. И, независимо от того, что происходит во внутреннем конфликте между Брюсселем и Варшавой, весь блок должен проявить солидарность с Польшей и странами Прибалтики», — подчеркнул Клут.

«Но европейцы, в том числе те, кто в прошлом преуменьшали опасность путинской России, также должны пересмотреть свою общую стратегическую позицию в свете такой тактики. В геополитическом столкновении между Западной Европой и Москвой одна сторона ценит человеческую жизнь, а другая — нет. Вопрос в том, сделает ли эта асимметрия сейчас или в будущем ЕС уязвимым», — заключил он.

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