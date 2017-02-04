«Врачи без границ»: Евросоюз готов «принести в жертву» тысячи беженцев

Число мигрантов из Ливии за пять лет уже превысило полмиллиона человек

Валлетта, , 02:23 — REGNUM Международная организация «Врачи без границ» (Médecins Sans Frontières, MSF) называет планы Евросоюза в отношении беженцев из Ливии «бредовыми» и «преступными», передает Associated Press 4 февраля.

«Сегодня не идет речи о спасении человеческих жизней, — говорится в заявлении MSF. — Стало ясно, что ЕС готов принести в жертву тысячи уязвимых мужчин, женщин и детей, и не допустить их до европейских берегов».

Согласно официальной статистике, только за последний год в ЕС из африканской страны прибыла 181 тыс. нелегальных мигрантов, число беженцев по «центрально-средиземноморскому маршруту» за пять лет уже превысило полмиллиона человек.

Тема ограничения миграции из Ливии является одной из основных на саммите стран Евросоюза на Мальте — лидеры ЕС надеются на подписание соглашения, аналогичного сделке, остановившей миграцию из Турции, с Правительством Национального Единства в Триполи.

Как сообщало ИА REGNUM, вчера, накануне саммита на Мальте, меморандум по борьбе с нелегальной миграцией уже подписали премьер-министр Италии Паоло Джентилоне и премьер-министр Правительства Национального Единства Ливии Фаез Серрадж.

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