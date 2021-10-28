Веллингтон, 28 октября, 2021, 14:21 — ИА Регнум. 28 октября правительство Новой Зеландии, где с первых дней пандемии коронавируса действуют строгие правила карантина при въезде в страну, объявило, что постепенно смягчит требования для прибывающих лиц. Об этом 28 октября сообщила шведское новостное агентство TT.

Новая Зеландия

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Решение правительства означает, что новозеландцам будет легче вернуться домой. Однако о том, когда Новая Зеландия начнет принимать иностранных граждан, ничего не говорится.

Начиная с ноября, после въезда в страну гражданам Новой Зеландии будет необходимо отсидеть неделю на карантине в отеле. Путешественникам из некоторых стран с низким уровнем риска — речь идет об островных государствах в Тихом океане — достаточно изолироваться дома.

Министр по борьбе с COVID-19 Крис Хипкинс заявил в ходе пресс-конференции, что правила будут еще больше упрощены, когда 90% населения страны старше двенадцати лет будут полностью вакцинированы. В настоящее время 72% новозеландцев получили две дозы вакцины.