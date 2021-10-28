Воронеж, 28 октября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Здания двух школ в Воронеже решено задействовать для проведения первичного осмотра и тестирования пациентов на коронавирус, об этом 28 октября сообщили в пресс-службе мэрии.

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Решение принято в связи «с высокой потребностью отдельных поликлиник в помещениях для проведения первичного осмотра посетителей, а также для анализов (в том числе тестирования), которая обусловлена необходимостью разделения потоков людей и уменьшения очередей», говорится в сообщении администрации города.

На данный момент принято решение о задействовании помещений школ №34 и №75, имеющих лицензированные медкабинеты. Также рассматривается возможность использования помещения в школе №43.

«Также изучается возможность использования для этих целей объектов другого профиля, например домов культуры», — сообщили в мэрии, уточнив, что во всех случаях речь идёт исключительно о первичном приеме или анализах.

«Вопрос передачи такого рода объектов под ковидные отделения не рассматривается», — подчеркнули в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, воронежские школьники с 12 октября были отправлены на дистанционное обучение, осенние каникулы продлятся до 7 ноября.