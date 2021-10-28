Ростов-на-Дону, 28 октября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. На поддержку в виде льготного кредита смогут рассчитывать субъекты малого и среднего предпринимательства, наиболее пострадавшие из-за коронавирусных ограничений. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

stevepb Займ

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В частности, агентство поддержки предпринимательства Ростовской области предоставляет микрозаймы на льготных условиях. Будут действовать два предложения по процентной ставке от 4% на срок до двух лет с отсрочкой до шести месяцев — «Компенсирующий» (до 3 млн рублей) и «Срочный» (до 500 тысяч рублей).

Гарантийный фонд Ростовской области предоставляет поручительства в размере не более 70% от суммы обеспечиваемого обязательства, лизинговая компания Ростовской области предоставляет услуги финансовой аренды с целью приобретения коммерческого транспорта, спецтехники и оборудования на льготных условиях.

Консультации предприниматели смогут получить на базе экстренного ситуационного центра.