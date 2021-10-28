Симферополь, 28 октября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. В Республике Крым продолжительность работы пунктов вакцинации будет увеличена, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам заседания регионального оперативного штаба 28 октября.

Glava.rk.gov.ru Сергей Аксёнов

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«Перед нами стоит задача — добиться результативности как в вопросе вакцинации наших граждан, так и в обеспечении комфортного прохождения этого процесса. Вместо этого ко мне обращаются крымчане, присылая фотографии огромных очередей в отдельных регионах. При этом ни глава администрации, ни главные врачи не обращаются за поддержкой, пуская ситуацию на самотек. Предупреждаю о необходимости организации эффективной работы с достаточным количеством медицинского персонала и достаточным количеством времени на вакцинирование граждан», — написал в соцсетях глава Крыма Сергей Аксёнов.

Глава Крыма подчеркнул, что время работы пунктов вакцинации должно быть максимально продлено.

Также Глава республики указал на существующую проблему, когда больные коронавирусом, находящиеся на амбулаторном лечении, не остаются дома на самоизоляции, несмотря на указания медработников.

В Крыму по данным на 28 октября вакцинированы от коронавируса 599 978 человек. Дополнительно развернуто 60 мобильных пунктов вакцинации, они работают с 08:00 до 20:00.