Москва, 28 октября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Президент России Владимира Путин будет принимать участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства, которое состоится 4 ноября в режиме видео-конференц-связи. Об этом 28 октября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Действительно, в День народного единства 4 ноября состоится заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Пройдет оно в режиме видеоконференции», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о том, состоится ли 4 ноября указанное заседание Высшего Госсовета РФ и Белоруссии, а также где и в каком формате оно будет проходить.

При этом ранее заявил белорусский президент Александр Лукашенко, что заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России состоится, как это и было запланировано, 4 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Обращение глав российских благотворительных фондов об исключении такого рода организаций из закона об иностранных агентах будет доведено до сведения президента России Владимира Путина.