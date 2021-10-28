Москва, , 13:00 — REGNUM Обращение глав российских благотворительных фондов об исключении такого рода организаций из закона об иностранных агентах будет доведено до сведения президента России Владимира Путина. Об этом 28 октября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

«Пока президент это обращение не видел. Безусловно, оно будет во все доклады включено, будет доведено до сведения главы государства», — сказал он.

Также представитель Кремля отметил, что во время Валдайского форума глава Российского государства обсуждал вопрос о применении этого закона и «говорил о необходимости поработать и разобраться с правоприменительной практикой этого закона».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что руководители благотворительных фондов попросили президента России Владимира Путина вывести такие организации из-под действия закона об иностранных агентах.