Ростов-на-Дону, 28 октября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. В Ростовской области подтверждён ещё 31 летальных исход среди пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 28 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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От COVID-19 скончались 15 женщин в возрасте от 63 до 90 лет и 16 мужчин в возрасте от 42 до 90 лет. Все пациенты имели ряд хронических заболеваний.

За весь период пандемии жертвами COVID-19 стали 7 646 жителей Ростовской области.