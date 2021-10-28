Ростов-на-Дону, 28 октября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. За последние сутки в Ростовской области выявили 618 новых носителей коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 28 октября. Это на девять случаев заражения больше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Впереди неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

Наибольшее число заражений зарегистрировано в Ростове-на-Дону (211), Таганроге (29), Шахтах и Волгодонске (по 27), Новочеркасске (21), Новошахтинске (18), Каменске-Шахтинском (16) и Азове (15). 16% носителей коронавируса — люди старше 66 лет, более 16% — дети.

Всего в Ростовской области положительный результат теста на коронавирус получили 154 208 человек. Выписаны с выздоровлением 130 143 пациента.