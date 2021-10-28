Джакарта, 28 октября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. По данным правительства Индонезии, в стране за сутки выявили 723 случая заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

С начала пандемии в Индонезии выявили 4 242 532 носителя коронавируса.

Кроме того, за сутки коронавирус смогли побороть 984 гражданина Индонезии. Всего коронавирусом переболели 4 086 759 человек.

От COVID-19 в Индонезии умерли 34 жителя Индонезии. Всего эпидемия унесла жизни 143 333 жителей страны.

В настоящее время в Индонезии насчитывается 12 440 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным правительства Индонезии, количество людей, прошедших полную вакцинацию от коронавируса, составляло 70 113 618 человек.