Москва, 28 октября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. В первую очередь федеральное правительство фокусируется на помощи семьям с детьми и неработающим пенсионерам. Об этом 28 октября заявил министр финансов России Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы, отвечая на вопрос, когда наступит восстановление индексации пенсий работающим пенсионерам.

Иван Шилов ИА REGNUM Антон Силуанов

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«Ресурсы, которые из бюджета, сейчас концентрируем в первую очередь семей с детьми и решения вопроса бедности. Поэтому это для нас самый главный приоритет», — заявил Силуанов.

«А второе — приоритет поддержки неработающих пенсионеров, которые не имеют доходы, с тем, чтобы пенсия позволяла учитывать те инфляционные процессы, которые есть, и пенсия позволяла увеличивать размер этой пенсии. Мы предусмотрели по тысяче рублей в год, но если бы, как в этом году, мы видели инфляцию выше плановых значений — то даём дополнительные меры разовой поддержки», — указал он.