Сегодня, 28 октября, Госдума обсуждает в первом чтении проект федерального бюджета на 2022−2024 годы. Главный финансовый документ страны представляет глава Минфина Антон Силуанов, он уже обозначил приоритет: реализация национальных целей развития. Также позицию по госсмете заявит глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Ожидается большая дискуссия, оценку документу, а заодно и профильному министерству дадут парламентские фракции.

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