Кудрин призвал не беспокоиться о сокращении соцрасходов в 2022 году
В 2022 году объём расходов будет естественным образом меньше относительно показателей 2021 года, заявил ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин на парламентских слушаниях в Совфеде.
Зюганов: федеральным бюджетом — 2022 изымается около 640 млрд рублей
Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов ранее назвал проект федерального бюджета на 2022−2024 годы бюджетом деградации России.
СР готовит свой вариант федерального бюджета — 2022
Усиление социальной защиты граждан и поддержка реального сектора экономики должны стать главными приоритетами федерального бюджета на 2022 год и плановый период до 2024 года — СРЗП готовит свой вариант федерального бюджета.
В Госдуме отметили рост расходов федерального бюджета на нацпроекты
Проект федерального бюджета на 2022−2024 годы предполагает рост расходов на национальные проекты.
Правительство РФ одобрило проект федерального бюджета на 2022−2024 годы
Правительство РФ также одобрило проекты бюджетов Пенсионного фонда РФ (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС) и Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2022−2024 годы.
Мишустин: расходы на выполнение обязательств перед гражданами будут расти
В проекте федерального бюджета на 2022−2024 годы предусмотрен поэтапный рост расходов на выполнение обязательств перед гражданами, сообщил ранее премьер-министр РФМихаил Мишустинна заседании правительства.
Россия планирует раздать 1,13 трлн рублей кредитов другим странам
Объем кредитов, которые Россия планирует предоставить другим странам в течение 2022−2024 годов, составит 1,13 трлн рублей. Это следует из сопроводительных документов к проекту федерального бюджета на очередную трехлетку.
Расходы на оборону России могут превысить 10 трлн рублей до 2024 года
В 2022 году расходы России по разделу «Национальная оборона» составят 3,51 трлн рублей, следует из материалов к проекту федерального бюджета на 2022−2024 годы.