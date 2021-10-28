Москва, 28 октября, 2021, 12:49 — ИА Регнум. В России существенно возросли темпы вакцинации от COVID-19, заявил 28 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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По его словам, российские власти не «перезапускали» кампанию по продвижению вакцинации от COVID-19, «информационная работа ведется постоянно».

Что касается решения об обязательной всеобщей вакцинации, то оно «не принималось, нужно смотреть на дальнейшее развитие ситуации», уточнил Песков.

Напомним, ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщило, что власти России намерены перезапустить информационную кампанию по продвижению вакцинации от COVID-19.

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