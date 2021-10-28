Симферополь, 28 октября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Систему QR-кодов намерены разработать в Крыму для граждан, которые имеют медицинский отвод от прививки от коронавируса. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов по итогам заседания регионального оперативного штаба 28 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода

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«Планируется разработать систему QR-кодов для тех граждан, которые по заключению врачей не могут быть вакцинированы и, соответственно, не могут получить сертификат о вакцинации», — говорится в сообщении Аксёнова в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 октября на территории Республики Крым действует система QR-кодов для посещения объектов общепита, кинотеатров, музеев, театров, цирков, а также салонов красоты, бассейнов, саун. При этом власти сообщают о существенном росте желающих привиться от коронавируса за последние дни.