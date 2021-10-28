Сеул, 28 октября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 76 802 человека. Об этом 28 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 28 октября в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 40 970 884 человека. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 79,8%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 255 616 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получил 36 970 850 человек.

Как сообщалоИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 2111 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 358 412.

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