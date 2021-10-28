За сутки более 4,4 тыс. новосибирцев заболели ОРВИ
Новосибирск, 28 октября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 28 октября, за минувшие сутки зарегистрировано 4447 обращений из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Ponchikov.net
ОРВИ
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Отметим, что днем ранее было зарегистрировано 6036 обращений из-за ОРВИ, 26 октября — 954 обращения.
Отметим, что всего в регионе зарегистрирован 69 941 случай заражения коронавирусом (+342 за сутки), 53 478 пациентов выздоровели (+166 за сутки), умерли 3339 человек (+15 за сутки).