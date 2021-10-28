Москва, 28 октября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Ситуаций, при которых врачами в России даются «абсурдные рекомендации» и необоснованные медицинские отводы от вакцинации против COVID-19, быть не должно. Об этом 28 октября заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на VIII Съезде Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата».

Duma.gov.ru Михаил Мурашко

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«Подчас я сталкиваюсь с совершенно абсурдными рекомендациями, когда рекомендуется медотвод пациенту, у которого вариантов либо вакцинация, либо при заболевании фактически направление в реанимацию прямое», — сказал он.

Также глава Минздрава РФ уточнил, что это, по его мнению, особенно относится к пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и получившим помощь по онкологическому профилю «хотя во всем мире уже принято, что пациенты онкологические, получившие иммуносупрессивную терапию должны бустерную вакцинацию получить, чтобы укрепить иммунитет».

Кроме этого, Мурашко добавил, что темпы вакцинации в России, как он считает, зависят от каждого из врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в РФ впервые выявили за прошедшие сутки свыше 40 тысяч случаев заражения коронавирусом.