Белгород, 28 октября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. В Белгородской области 28 октября впервые выявлено 345 новых носителей коронавируса — на пять больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 253 пациента, пятеро скончались от осложнений. На вакцинацию от COVID-19 за сутки записались 5 668 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Александр Куликов ИА REGNUM Госпиталь

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С начала пандемии в Белгородской области подтверждено 61 436 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 52 307 человек. Лечатся в стационарах 2 644 пациента, получают амбулаторную помощь 5 189 жителей, на самоизоляции находятся 20 914 человек.

Зарегистрировано 1 296 летальных исходов.

Прошли двукратную вакцинацию 746 357 белгородцев, всего подано 817 793 заявки.