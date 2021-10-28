Москва, 28 октября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Газпром потратит порядка 880 млрд рублей за пять лет на газификацию села. Об этом 28 октября заявил министр финансов России Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы.

Иван Шилов ИА REGNUM Антон Силуанов

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«Газификация, по поручению президента, осуществляется Газпромом. На это Газпром выделяет порядка 880 млрд рублей. Доходы в связи с ростом цен на газ и выпуск так называемых «вечных» облигаций», — заявил Силуанов.

«Ресурсы есть, эта задача будет выполнена», — указал он.