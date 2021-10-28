Новосибирск, 28 октября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 28 октября, за минувшие сутки выявлено 342 случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 319 случаев.

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«Скончались еще пятнадцать пациентов: мужчины в возрасте 81, 79 лет, двое мужчин в возрасте 80 лет и двое мужчин в возрасте 95 лет и женщины в возрасте 83, 64, 75, 82, 63, 69, 55 лет и две женщины в возрасте 84 лет. Всего в регионе умерли 3339 человек», — сообщил оперативный штаб региона.

Всего в регионе зарегистрирован 69 941 случай заражения коронавирусом, в том числе у 6659 детей; 53 478 пациентов выздоровели (+166 за сутки).