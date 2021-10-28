Санкт-Петербург, 28 октября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. За последние сутки от коронавирусной инфекции в Петербурге привиты 21 579 человек, сообщили 28 октября в городском оперштабе. В том числе привиты первым компонентом вакцины (без учета однокомпонентного препарата «Спутник Лайт») 12 852 человека, вторым компонентом или вакциной «Спутник Лайт» — 8727 человек.

Дарья Драй ИА REGNUM Центр вакцинации в ТРЦ «Галерея» в Петербурге

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За время кампании по вакцинации в Петербурге полностью завершили цикл вакцинации 1 млн 876 тыс. 591 человек. По отношению к численности постоянного населения города (с учетом детей, которым прививка не делается) это составляет около 35%.

По данным комздрава Петербурга, в городе на сегодняшний день работают 175 стационарных пунктов вакцинации на базе медицинских учреждений и 45 мобильных прививочных пунктов.

«Продолжается работа в пилотном режиме пункта в отделении «Почты России» на проспекте Культуры, 12 (работает по будним дням с 9 до 15 часов)», — уточнили в ведомстве.