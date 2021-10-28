Москва, , 11:52 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание главы Минфина Антона Силуанова на снижение по цифрам поддержки регионов, передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября.

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«У нас сегодня в 12 регионах-донорах формируется 56,3% ВВП, а прогноз к 2024 году — доля этих регионов в экономике страны увеличится 68,6%», — привел данные Володин.

«Да, это про экономику, это ровно о том, что нам необходимо обсуждать вопросы развития экономики в регионах. Происходит ее концентрация в небольшом количестве субъектов. Это неправильно», — дал оценку спикер Госдумы.

Касаясь поддержки регионов, он указал на то, что в 2020 году — межбюджетные трансферы общего характера регионам составляли 1,3% ВВП, в 2021 году — 0,9% от ВВП, а в 2022 году — цифра вроде как достаточно внушительные, но при этом это составит 0,8% от ВВП.

«Таким образом, с 2020 года — снижение с 1,3% от ВВП до 0,8. Вот посмотрите динамику. И мы с вами, обсуждая отчет об исполнении бюджета за 2020 год, сошлись во мнении, что в 2016 году у нас разрыв был 2,5 раза между самыми проблемными и более обеспеченными регионами, а в 2019 — 2,9 раза. И тому подтверждение — объемы межбюджетных трансфертов, которые уменьшаются с 2020 года до 2022 года с 1,3% от ВВП до 0,8% ВВП. Эти проблемы есть, надо отвечать на эти вопросы», — подчеркнул Володин.

«Рост экономики — расходные полномочия мы оцениваем в 25 трлн рублей с профицитом, а отношение к регионам? Как мы будем поднимать там уровень жизни. Цифры говорит о другом, что тратим меньше», — указал спикер Госдумы.