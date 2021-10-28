Екатеринбург, 28 октября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. На Среднем Урале зарегистрирован ещё 31 смертельный исход от коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. С начала пандемии в регионе скончался уже 7381 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На данный момент в COVID-центрах в тяжелом состоянии находятся 1023 человека. Из них к аппаратам ИВЛ подключены 515 граждан. В состоянии средней тяжести находятся 8951 пациент.

За сутки из клиник выписали 489 человек. 140 498 свердловчан выздоровели с начала пандемии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, число заразившихся в регионе достигло 155 тысяч.