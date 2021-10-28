Санкт-Петербург, 28 октября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. За истекшие сутки с диагнозом COVID-19 в петербургские больницы поступили 525 пациентов, это на три пациента меньше, чем было госпитализировано в предыдущие сутки, сообщили 28 октября в городском оперштабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар

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В больницах Петербурга, перепрофилированных на лечение COVID-19 и внебольничных пневмоний, в настоящее время находится 7870 пациентов, это на 99 человек меньше, чем в предыдущие сутки. В палатах реанимации лежат 716 пациентов, столько же было и сутками ранее. В том числе 363 пациента подключены к аппаратам ИВЛ (-8 за сутки).

В Петербурге по-прежнему развернуто 9488 коронавирусных коек в 15 городских и трех федеральных стационарах. На утро 28 октября были свободны 32,88% таких коек (относительно норматива Минздрава России).

На амбулаторном лечении от COVID-19 в Петербурге сегодня находятся 38 443 пациента, это на 148 человек больше, чем в предыдущие сутки. Еще 4633 человека находятся на домашнем карантине, 38 человек — в обсерваторе.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге за сутки уменьшился на 0,01 единицы и составляет на сегодня 0,88 единицы (от норматива Роспотребнадзора, равного 1 единице). Этот показатель говорит о том, сколько человек в среднем заражает один заболевший COVID-19 до своей изоляции.

Напомним, за последние сутки в Петербурге выявили 3186 новых носителей, выписали 3154 человека, скончались от ковида за сутки 70 пациентов.