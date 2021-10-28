Москва, 28 октября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Суточный прирост заражений коронавирусом резко вырос, следует из обновлённой 28 октября статистики оперативного штаба столицы.

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За последние сутки выявили 8440 заражений, что значительно больше, чем вчера, 27 октября. Тогда исследования подтвердили 5789 случаев.

«За сутки госпитализированы 1679 человек, скончался 95 пациентов», — рассказали в штабе.

Медицинскую помощь при помощи оборудования ИВЛ получают 733 человека.