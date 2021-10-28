Екатеринбург, 28 октября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. В Свердловской области за сутки выявлено ещё 696 случаев заражения коронавирусом. Из них 207 зафиксированы в Екатеринбурге, сообщает 28 октября оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений составлял 674 случая. Этот показатель на 5 меньше, чем по состоянию на 28 октября.

Всего с начала пандемии в Свердловской области, по данным штаба, выявили 155 260 случаев. В регионе уже вылечились 140 498 человек, скончался от COVID-19 7381 гражданин.

Напомним, в Свердловской области уже подписали указ об ужесточении антиковидных мер. Людям старше 60 лет придётся соблюдать самоизоляцию. В ряд заведений можно будет попасть только при наличии справки или QR-кода.