Мишустин рассказал о разработке новых препаратов от COVID-19
Москва, 28 октября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. В России ученые уже создали несколько эффективных вакцин от COVID-19, сейчас разрабатываются новые препараты, заявил 28 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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По его словам, правительство по поручению президента РФ Владимира Путина делает все необходимое, чтобы «в это непростое время поддержать систему здравоохранения, для которой распространение коронавируса стало настоящим испытанием».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в России является напряжённой. Он рассказал, что растёт число заболевших, при этом количество пациентов в больницах выросло на четверть за последние две недели.