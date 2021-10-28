Москва, 28 октября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. В России ученые уже создали несколько эффективных вакцин от COVID-19, сейчас разрабатываются новые препараты, заявил 28 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

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По его словам, правительство по поручению президента РФ Владимира Путина делает все необходимое, чтобы «в это непростое время поддержать систему здравоохранения, для которой распространение коронавируса стало настоящим испытанием».

«По всей стране обеспечена возможность сделать прививку от этой опасной инфекции и обезопасить себя и окружающих. Благодаря отечественным ученым и исследователям у нас есть не одна, а несколько эффективных вакцин. Разрабатываются новые препараты», — сказал Мишустин в видеообращении к участникам VIII съезда союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в России является напряжённой. Он рассказал, что растёт число заболевших, при этом количество пациентов в больницах выросло на четверть за последние две недели.