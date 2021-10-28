Нижний Новгород, 28 октября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 28 октября выявили 794 новых случая заражения коронавирусом, что стало очередным рекордом с начала пандемии. Накануне сообщалось о 783 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 188 807 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки выписаны 566 человек, всего выздоровели с начала пандемии 169 587 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 45 жителей региона. Это новый печальный рекорд за сутки с начала пандемии. Общее число жертв COVID-19 достигло 7610 человек. Накануне сообщалось о 40 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 11 610 человек.

По состоянию на 28 октября в регионе проведено 4 024 811 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 9949 нижегородцев. Охват населения тестированием вырос по сравнению с предыдущей неделей до показателя 505,5.

Как сообщали ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции на фоне роста числа случаев заражения снизился и составляет 1,04. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда увеличился, на 28 октября остаются свободными 17% коек в ковид-центрах.