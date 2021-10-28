Пенза, 28 октября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. В Пензенской области за прошедшие сутки выявили 363 носителя коронавируса. Об этом сообщает 28 октября общероссийский оперативный штаб.

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Накануне в регионе заболели 352 жителя. По информации на 28 октября, с начала пандемии в Пензенской области зарегистрирован 79 071 случай заражения коронавирусом.

Выздоровели 58 906 пациентов, в том числе за сутки — 27 человек.

Скончались за время наблюдения 3440 ковид-пациентов, из них 26 — за минувший день.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области для лечения ковид-пациентов развернуто более 4,5 тыс. коек.

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