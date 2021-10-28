Москва, , 11:09 — REGNUM Суточный прирост выявляемых в России заражений коронавирусом резко увеличился, сообщает 28 октября оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки зафиксировано 40 096 новых случаев заражения, что является самым высоким показателем за весь период распространения вируса. Днём ранее выявили существенно меньше заражений — 36 582. Суммарное число выявленных случаев достигло 8 392 697.

Среди регионов по суточному приросту лидирует Москва. В столице выявили 8440 заражений против 5789 днём ранее. Также в первой пятёрке регионов оказались Санкт-Петербург, Подмосковье, Самарская и Нижегородская области.

Максимальной оказалась и суточная смертность — 1159 летальных исходов за сутки.