Краснодар, 28 октября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждено 272 новых случая заражения коронавирусом, в том числе у 56 детей, сообщили в региональном оперативном штабе 28 октября. Накануне, 27 октября, сообщалось о 265 новых заразившихся.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«В Краснодаре заболели 64 человека, в Сочи — 34, в Туапсинском районе — 18. 15 новых случаев выявили в Усть-Лабинском районе, 14 — в Геленджике, по 12 — в Динском и Ленинградском районах, 11 — в Анапе. В Крыловском, Белоглинском и Тихорецком муниципалитетах по восемь инфицированных. В Павловском, Выселковском, Красноармейском и Новопокровском районах по семь подтвержденных случаев COVID-19. По шесть новых пациентов в Абинском, Апшеронском и Темрюкском районах», — уточнили в оперативном штабе», — сообщили в оперштабе.

Всего в регионе уже подтверждено 80 702 случая заражения коронавирусом, выздоровели 58 118 пациентов, число жертв коронавируса на Кубани — уже 7 257 человек.

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В стационарах Краснодарского края с подозрением на COVID-19 находятся 6 576 человек, из них с подтвержденным диагнозом — 3 304 жителя. На амбулаторном лечении с подозрением — 36 425 человек, в том числе 12 023 пациентов с COVID-19 — на дому. В тяжелом состоянии на ИВЛ 114 жителей, на ЭКМО ещё семь пациентов.