Ижевск, 28 октября, 2021, 11:17 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 28 октября прививку от коронавируса сделали 496 833 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

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Второй компонент препарата получили 343 023 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировался 9891 житель республики. 1311 человек получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 90 298 человек, за указанный период количество вакцинированных увеличилось на 4181 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 октября в регионе провели 1 956 020 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 6146 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 6981 исследование.

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