Ижевск, , 11:15 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 28 октября провели 1 956 020 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Тест на коронавирус

За минувшие сутки лаборатории республики провели 6146 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 6981 исследование.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончался 21 человек. Накануне было зарегистрировано 19 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 2745 человек.

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