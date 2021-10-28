Москва, 28 октября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Власти России намерены перезапустить информационную кампанию по продвижению вакцинации от COVID-19, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

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Отмечается, что данный вопрос начали активно обсуждать во внутриполитическом блоке Кремля после поручения замглавы администрации президента Сергея Кириенко.

По словам одного из собеседников издания, «озабоченность этой темой высокая».

«Пока единая концепция управления этой повесткой окончательно не сформулирована. Какое именно управление АП (администрация президента) будет за нее отвечать, еще не определено», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на сентябрь 2021 года, полный курс вакцинации от коронавируса двумя дозами прививки в России прошли 39,8 млн человек.

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