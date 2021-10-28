Пекин, 30 июня, 2020, 03:33 — ИА Регнум. Первый пациент, заразившийся COVID-19 в новом кластере на рынке «Синьфади» в Пекине, был выписан из госпиталя китайской столицы, сообщает 29 июня агентство Синьхуа.

Как сообщили в Пекинском госпитале «Дитань», 3 июня пациент по фамилии Хэ возрастом 56 лет остановился на 20 минут на оптовом рынке фермерской продукции «Синьфади» в пекинском районе Фэнтай. После этого, 12 июня он попал в госпиталь с симптомами жара и усталости. В результате у него был выявлен новый коронавирус.

Температура тела больного пришла в норму уже 16 июня, а клинические симптомы болезни полностью исчезли. Два теста на коронавирус, проведенные 21 и 26 июня дали отрицательный результат.

Напомним, что с 11 по 28 июня в Пекине было выявлено более 300 новых локальных случаев COVID-19. Всего 108 медиков из госпиталей Пекина прибыли в госпиталь «Дитань» для оказания помощи в лечении пациентов с COVID-19.