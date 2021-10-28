Канберра, 28 октября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. В Почте Австралии призвали всех жителей страны отправить рождественские подарки и открытки не позднее середины декабря, поскольку рекордные объемы посылок грозят вызвать существенные задержки в канун Рождества. Об этом 28 октября сообщил телеканал Nine News.

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В почтовой службе отметили, что в 2021 году уже был поставлен рекорд по объему посылок, и ожидается, что в этом году число посылок перед Рождеством станет самым большим за всю историю. Поскольку многие границы австралийский штатов все еще закрыты, а количество покупок в интернете не замедляется, в Почте Австралии ожидают, что поток посылок будет чрезвычайно высоким. Чтобы справится с нагрузкой на работу были дополнительно приняты 4 000 курьеров.

Чтобы рождественские подарки и поздравительные открытки были доставлены вовремя, Почта Австралии установила следующие сроки: все посылки, доставляемые обычной почтой, должны быть отправлены до 13 декабря; все посылки, доставляемые экспресс-почтой, должны быть отправлены до 20 декабря; все рождественские открытки необходимо отправить до 16 декабря.