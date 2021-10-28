Ростов-на-Дону, 28 октября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. В Ростовской области могут ввести новые ограничения исключительно для непривитых граждан. С таким предложением выступил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

Дарья Драй ИА REGNUM Кабинет вакцинации

Следите за развитием событий в трансляции: «Впереди неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

«Мы уже в части отраслей ввели ограничения на посещение непривитыми и не переболевшими людьми. Этот процесс продолжается, и сейчас мы будем наращивать количество этих ограничений», — сказал Ковалёв на брифинге.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время участниками прививочной кампании стали 1 млн 627,76 тыс. жителей Ростовской области. Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 585,55 тыс. человек. На Дону работникам решенопредоставить выходные на вакцинацию от COVID-19.