Тбилиси, 28 октября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 46 107 исследований на SARS-CoV-2 выявили 4009 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 28 октября обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на текущую дату в стране выявили 707 290 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 647 878 победили инфекцию, в том числе 5177 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 9918 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 45 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 6271 пациент, в оборудованных гостиницах — 996.

Днём ранее в Грузии в ходе 53 434 исследований выявили 4337 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 3137 человек, скончались 42 пациента с COVID-19.