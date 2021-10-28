Симферополь, 28 октября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Республика Крым сможет стать первой на территории РФ территорией, свободной от COVID-19, благодаря запуску экспресс-тестирования на коронавирус с применением тестов, произведенных в Крыму. Об этом в эфире телеканала «Крым-24» сообщил генеральный директор Корпорации развития Крыма Дмитрий Ворона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экспресс-тестирование

«Новый подход позволит убедить людей двигаться к нам без оглядки и в том, что наша территория абсолютно безопасна. Так мы сможем стать первой ковид-free территорией», — сказал Дмитрий Ворона.

Он напомнил, что ранее власти Крыма подписали инвестсоглашение о запуске пилотного производства экспресс-тестов на территории региона. Крым станет первым субъектом в России, где начнут производить такие тесты, причем точность тестов оценивается в 98%. В планах — выпуск экспресс-тестов, позволяющих выявлять около 70 видов инфекционных заболеваний.

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Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о введении в регионе экспресс-тестирования при въезде в регион, заселении в гостиницы — после запуска производства.