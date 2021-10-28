Тегеран, 28 октября, 2021, 10:27 — ИА Регнум. 27 октября из Южной Кореи в Иран доставили один миллион доз вакцины британо-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

(сс) Gencat Вакцина AstraZeneca

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По данным источников, груз прибыл в международный аэропорт имени Хомейни около 17:00 по местному времени.

За разгрузкой наблюдали сотрудники посольства Южной Кореи в Иране и официальные представители иранского правительства.

Посол Южной Кореи Юн Ган Хён выразил надежду на улучшение южнокорейско-иранских отношений, которые в настоящее время находятся в состоянии кризиса.

В свою очередь, представитель министра здравоохранения Ирана поблагодарил южнокорейское правительство и выразил надежду на дальнейшую активизацию поставок медикаментов с использованием активов, замороженных в банках Южной Кореи.

Напомним, ранее правительство Южной Кореи передало 1,1 млн доз вакцины AstraZeneca Вьетнаму и 470 тыс. доз Таиланду.