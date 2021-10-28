Гватемала, 28 октября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Партию российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в 700 тыс. доз получила Гватемала. Об этом 28 октября сообщает минздрав страны на своей странице в соцсети Twitter.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

«Министерство здравоохранения и социального обеспечения получило 700 тыс. доз второго компонента вакцины «Спутник V», использование которой предусмотрено Национальным планом вакцинации от COVID-19», — говорится в сообщении.

При этом на данный момент республикой получено 2,5 млн доз первого компонента российского препарата и свыше 1,5 млн доз второго.

Отметим, в настоящее время на территории Гватемалы выявлено за все время пандемии свыше 597 тыс. носителей коронавируса при более чем 14,8 скончавшихся от COVID-19.