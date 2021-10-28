Москва, 28 октября, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил о том, что среди депутатов Госдумы 37 человек не болели коронавирусом и не вакцинировались, передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Жириновский

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«Мы должны подать пример. У нас есть 37 человек, которые не болели и у них нет прививок. Я предлагаю им перейти на «удалёнку», — сказал Жириновский.

Он предложил принять самые жесткие меры.

«Предлагаю перейти к жесткому режиму. Наш зал — это красная зона. Никто не должен находиться в зале, если он не привился и не болел», — уверен парламентарий.