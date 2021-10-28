В ВС Южной Кореи выявили ещё четыре случая заражения коронавирусом
Сеул, 28 октября, 2021, 09:51 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 28 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
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По их словам, коронавирус выявлен у одного представителя военно-морских сил и трёх представителей сухопутных войск.
Известно, что трое военнослужащих заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 333.
Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 2023.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 2111 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 358 412.
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