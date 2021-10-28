Москва, 28 октября, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Большинство жителей России (67%) боятся, что они сами или их близкие могут заболеть COVID-19. Уверены, что этого не случится 12%. Не задумывались об этом 7%. Уже переболели 12%, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

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Больше всего граждане боялись заразиться коронавирусом в конце марта — начале апреля 2020 года (80−81%). К августу 2020 года их число снизилось на 12 п.п. (69%), вновь увеличившись к октябрю 2020 года. (77%). В марте 2021 года доля опасавшихся заболеть COVID-19 снизилась до 58%.

Считают, что делать или не делать прививку — личное дело и право каждого человека 77% опрошенных. По мнению 73%, призывать людей отказываться от прививки от COVID-19 недопустимо и никто не имеет на это право.

Как сообщало ИА REGNUM, в российском обществе растет страх заразиться коронавирусом, заявил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов.

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