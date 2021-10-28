Волгоград, 28 октября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Дополнительные ограничения с 30 октября по 7 ноября ввёл вечером 27 октября оперштаб Волгоградской области. Непродовольственные магазины будут обслуживать покупателей только по предъявлении документов о вакцинации от COVID-19 или перенесённом заболевании, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В регионе вводится самоизоляция для людей старше 60 лет, а также неработающих граждан с хроническими заболеваниями, за исключением тех, кто прошёл вакцинацию или переболел менее полугода назад.

Работодатели обязаны перевести на дистанционную работу всех пожилых сотрудников и имеющих хронические заболевания на четыре недели для вакцинации. Режим самоизоляции рекомендован всем работающим гражданам с хроническими заболеваниями.

Проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания запрещено с 23:00 до 06:00; в кафе, ресторанах и прочих заведениях, а также культурно-досуговых учреждениях приостановлено действие свободных от COVID-19 зон — теперь в них заполняемость залов не должна превышать 50%.

На период нерабочей недели приостанавливается проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий, работа физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов, бань и саун. При этом фитнес-центры смогут обслуживать посетителей с документами о вакцинации или свежим отрицательным ПЦР-тестом.

Временно останавливается работа выставок и просветительских мероприятий, библиотек, лекций и тренингов с очным присутствием граждан, кинозалов, кинотеатров, цирков, ДК и прочих заведений, концерты на предприятиях общепита. Исключение — театры и музеи. Нельзя будет воспользоваться аттракционами в парках культуры и отдыха, в торгово-развлекательных центрах, под запретом досуговые, развлекательные, зрелищные, рекламные и иные подобные мероприятия с очным присутствием граждан. Стоматологическая помощь будет оказываться только экстренная или неотложная.

Непродовольственные магазины с 30 октября по 7 ноября будут обслуживать покупателей только по предъявлении документов о вакцинации от COVID-19 или перенесённом заболевании, кроме посетителей до 18 лет. При этом сотрудники магазинов также должны иметь соответствующие документы.

Ограничения не распространяются на аптеки, продовольственные магазины и предприятия торговли, где продают не менее 30% непродовольственных товаров первой необходимости.